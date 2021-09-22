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Başkan Teke’den öğrencilere boyama kitabı ve kalem seti

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 1 ve 2. Sınıf öğrencileri ile ana sınıfı öğrencilerine "Bilge Pancar" isimli boyama kitabı ve boyama kalem seti hediye etti.

KÜTAHYA 22.09.2021, 10:26
Başkan Teke’den öğrencilere boyama kitabı ve kalem seti

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 1 ve 2. Sınıf öğrencileri ile ana sınıfı öğrencilerine "Bilge Pancar" isimli boyama kitabı ve boyama kalem seti hediye etti.

Zafer ve İstiklal İlkokulları ile ana sınıflarını ziyaret ederek, 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine belediyenin kültür hizmeti olan "Bilge Pancar" isimli boyama kitabı ve boyama kalem seti hediye eden Belediye Başkanı Arif Teke, kitapçığın hazırlanmasında destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ile editör ve tasarımda emek veren öğretmen Nurcan Kocaçay’a teşekkür etti.

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