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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis, yaralıların olduğunu açıkladı.
Başkan Teke’den, İl Müftülüğüne ziyaret
Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.
KÜTAHYA 16.04.2022, 11:42
Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Başkan Arif Teke’ye teşekkür etti ve külliyenin bölümlerini gezdirdi.