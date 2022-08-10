Başkan Süleyman Yiğit: "Yeni av sezonu 20 Ağustos’ta başlıyor"

Kütahya Dumlupınar Avcılık ve Yaban Hayati Koruma Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, Türkiye’de 2022-2023 av döneminin 20 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Başkan Süleyman Yiğit yaptığı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünün belirlediğine vurgu yaptı.

Başkan Yiğit, ” Buna göre avlanma, tüm bölgelerimizde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir” dedi.

“Avcılar gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecekler”

Yiğit, “ Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcıların Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 21 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. 20 Ağustos’ta üveyik, bıldırcın ve yaban domuzu avı ile başlayacak olan 2022-2023 av sezonunun tüm avcılarımız için kazasız belasız güzel bir sezon olmasını diliyorum. Avcılarımızın av ve yaban hayatın korunması sürdürülebilir avcılığın devamlılığında önemli yeri vardır. Geçen nesillerden emanet aldığımız av ve yaban hayatı korumak sadece avcılarımızın değil tüm toplumun sorumluluğundadır” diye konuştu.