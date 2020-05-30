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Başkan Özdemir: "Düğün salonları da açılmalı"

ALİ İNSAN ÖZDEMİR

Başkan Özdemir: "Düğün salonları da açılmalı"

ALİ İNSAN ÖZDEMİR

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:19
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Başkan Özdemir: "Düğün salonları da açılmalı"

Kütahya’da, düğün salonu işletmecileri, iş yerlerinin yeniden açılması için resmi bir düzenleme bekliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapatılan düğün salonu işletmecilerinin zor günler geçirdiğini belirten Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Düğün rezervasyonları yaklaşık 8-9 ay önce yapıldığı için işletme sahipleri düğün tarihlerine göre önceden hazırlık yapmak zorundalar. Düğün sahibiyle sözleşme yapıldığı anda işletme sahibi hemen bahse konu tarihte düğünün gerçekleşmesi için ilgili işletmelere, yemek şirketleri,fotoğraf stüdyo ve ilgili ekipmanlara ücretin bir kısmı ödenerek düğün günü beklenir.Önceden verilen çek ve senet tarihleri ise mayıs,haziran,temmuz ayları olduğu için bu aylarda iş yerlerinin kapalı olması işletme sahiplerini bir hayli zora sokmuştur.İleride daha kötü duruma düşmemek için restourant ve çay bahçelerinin açıldığı bir dönemde gerekli tüm tedbirleri almak kaydıyle, sosyal mesafede gözetilerek, düğün organizasyonların yapılması için sayın cumhurbaskanımızdan talimat bekliyoruz" diye konuştu.

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