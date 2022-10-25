Başkan Önsay’dan Milletvekili Kasap’a: "Kim adına konuşuyorsun, derdin ne?"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Zafer Havalimanı ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. 43 Günde Kütahya programının tanıtım toplantısında konuşan Önsay, Milletvekili Kasap’a, "Kütahya’ya yapılan hizmetlerden niye rahatsız oluyorsun, kim adına konuşuyorsun, derdin ne?" sorularını yöneltti.

Önsay, "Bu ülkenin kaç şehrin havaalanı var?. Afyonkarahisar’da, Uşak’ta, Eskişehir’de havaalanı mı var?. Ama Kütahya’da var.

Bu AK Parti’nin Kütahya’ya verdiği önemin sonucudur. Bunu anlatmamız lazım. Burada büyük bir haksızlık yapılıyor. Bu bölgede havaalanı bizim şehrimizde. Biz yeterli derecede konuşmadığımız için aleyhimize dönüyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir Kütahyalı milletvekili, Kütahya yapılmış bir hizmeti mantıksız ve gereksiz göstermek için niye bu kadar kendini parçalar. Bunu Afyonlu yapmaz, Uşaklı yapmaz Eskişehirli yapmaz. Ama bunu Kütahyalı milletvekili yapıyor. Devlet havaalanı için ’niye fazla para ödüyor’ diyor. Bu Kütahya için ödeniyor. Senin derdin ne?. Kütahya için ödeniyor. Bundan niye rahatsız oluyorsun?. Afyonlumusun, Uşaklımısın, nerelisin, kim adına konuşuyorsun?. Devlet getirmiş, ’Kütahyalı bunu kullansın, kullanmadığınızın parasını ben ödeyeceğim demiş’.Kütahyalı’ya hizmet etmiş. Sen gelip gelip şikayet ediyorsun, kime Kütahyalıya. Bu nasıl bir mantık. Havaalanı sahip çıkalım. Bunu vatandaşımıza anlatalım. Vatandaşımızın moralinin bozulmasına izin vermeyelim. Bu yüzden sahada olacağız" ifadelerini kullandı.