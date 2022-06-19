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Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş’ta

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yoğun yağmur ve dolu yağışı taşkınların meydana geldiği Altıntaş ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmalara eşlik etti

KÜTAHYA 19.06.2022, 10:58
Başkan Önsay, yağışlardan etkilenen Altıntaş’ta

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yoğun yağmur ve dolu yağışı taşkınların meydana geldiği Altıntaş ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmalara eşlik etti

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ”Akşam saatlerinde ilçemizde aniden başlayan yoğun yağmur ve dolu yağışı neticesinde taşkınlar meydana geldi. Konu ile ilgili olarak İlçemize gelen İl Başkanımız Mustafa Önsay ile birlikte Belediye ekiplerimizin çalışmalarına eşlik ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Allah afetinden muhafaza eylesin inşallah” dedi.

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