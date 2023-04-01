Başkan Önsay: "Türkiye’de siyaset ve seçim hizmet üzerinden yapılmıyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yeni göreve başlayan Hisarcık İlçe Başkanı ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Türkiye’de siyaset ve seçimin hizmet üzerinden yapılmadığına dikkat çekti.

Önsay, yeni göreve başlayan AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatını ziyaretinde İlçe Başkanı Ahmet Çümen ve ilçe yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette istişare ve değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada, Türkiye’de siyaset ve seçimin hizmet üzerinden yapılmadığını söyledi.

Başkan Önsay, "Eğer Türkiye’de siyaset hakikaten hizmet üzerinden yapılıyor olsa, insanlar hizmetler üzerinden, kendi hayatlarındaki yansımalar üzerinden değerlendirebilecekleri bir düzene ulaşabilsek Türkiye’de bu bizim daha hoşumuza gider. AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede 20 yıldan beri yaptığı şeyleri konuşur, yapamadıkları üzerinde nasıl yapacağımızı tartışır ve insanlarla bunları konuşmayı yeğleriz. Esas siyaset böyledir. Ama Türkiye 14 Mayıs 1950 yılından bu günlere kadar girdiği her seçime hep “En önemli seçim” diyerek girdi. Hep varlık ve yokluk savaşı içerisinde var olduk. Biz biliyoruz ki bugün 14 Mayıs’ta oluşabilecek bir sonuçta kaybeden AK Parti, kaybeden Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktır. Ülke kaybedecek, millet kaybedecek, ülkenin geleceği kaybedecek. Bundan önce olduğu süreçler gibi. Bu arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye karşı. Bunu anladık. Peki, bu arkadaşlar ne yapacak? Ne yapmak istiyorlar? Neyi teklif ediyorlar? Neyi nasıl yapacaklar? Bununla ilgili merak ediyoruz, dinliyoruz ne duyuyoruz? Hiçbir şey yok. Bir şey söyleyin, bu millette bunu dinlesin konuşsun. Ama yok, niye yok? Çünkü Türkiye’de siyaset hizmet üzerinden yapılmıyor” dedi.

“Bu ülkenin dışarıdaki düşmanların içeride aparatları var”

Önsay,” Bu ülkenin düşmanları var, bu ülkenin dışarıdaki düşmanların içerideki aparatları var. Bunlar onların burada borazanlığını yapıyor ve bizim milletimizi kandırmaya, her seferinde ayağını çeldirmeye çalışıyor. Yine aynısını yapıyorlar. Bundan önce AK Partinin girdiği ve kazandığı 15 seçim boyunca biz hep aynı şeyi yaşadık. Bu önemli seçim, niye önemli seçim? Çünkü sonuç itibarıyla kurmaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız, bu ülkeyi getirmeye, taşımaya çalıştığımız noktaya karşı düşman olan ve bunu engellemek isteyen güçlerle, burada bir şeyler yapmak isteyen, halkın refahı için çalışmak isteyen, halkın yanında olmak isteyenlerle bir savaş var. 14 Mayıs’ta yapacağımız temel şey buna karar vermek” diye konuştu.