Başkan Önsay: "Kütahya’ya 13 bin 830 dekarlık yeni sulama yatırımı yapılacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’ya 13 bin 830 dekarlık yeni sulama yatırımı yapılacağını belirtti.

Önsay, yaptığı açıklamada, 2023 yılının sonunda hayata geçirilecek üç önemli proje ile birlikte dekar başına 3 bin TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 41 Milyon 500 bin TL katkı ve bin 383 kişiye de istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Önsay, ”Bu çerçevede Pazarlar ilçesinde bulunan Orhanlar Göleti ile Orhanlar, Yenice, Çakırlar ve Yaykın köylerine ait arazilerin bulunduğu 6 bin 330 dekarlık tarım arazilerinde, Simav Örenli Göleti’nin bitimiyle birlikte 4 bin 830 dekarlık Örenli Köyü arazilerinde ve Kütahya Merkez Söğüt Barajı Sulaması Yenilemesi ile Söğüt ve Bayramşah Köyleri arazilerinin bulunduğu 2 bin 670 dekarlık tarım arazilerinde modern borulu sistem ile sulama yapılabilecek” dedi.