Başkan Önsay: "Emet’in doğa harikası İkitaş Kanyonu’na ulaşmak artık daha kolay”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ilçesinin Küreci köyü kavşağı, Eğrigöz köyü arasında 6,5 kilometrelik yola BSK sıcak asfalt atımının tamamlandığını açıkladı.

Emet’in doğa harikası İkitaş Kanyonu’na ulaşmanın şimdi daha kolay olduğunu dile getiren Başkan Önsay, "İl Özel İdaresi ekiplerince üç aşamada gerçekleştirilen 15 kilometrelik grup yolunun son etabı tamamlandı. Küreci kavşağı Eğrigöz köyü arasında 6,5 kilometrelik yola BSK sıcak asfalt atımı da tamamlandı. Bölge köylerimize Gazi Emet ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.