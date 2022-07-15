Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ösay, "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. 2023 seçimlerine giderken, 15 Temmuz’da yaptıkları operasyonun başarısızlığı sebebiyle, hala bir takım gayeleri sebebiyle bir kenara çekilmiş uyuyor gibi gözüken hücrelerin, yine 28 şubat gibi benzeri yapıların tekrar gücü ellerine geçirdiklerinde bu milleti ve bu milletin değerlerine görecekleri revanın ve eziyetin bilincinde olmalıyız. Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.(EFE-)