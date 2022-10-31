Başkan Mustafa Önsay: "Kütahya’ya 698 sağlık personeli kadrosu tahsis edilmesi planlanıyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, sağlık hizmetleri sınıfından çeşitli branşlarda Kütahya’ya toplam 698 personel kadrosu tahsis edilmesinin planlandığını ifade etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü merkez ve ilçe sağlık tesislerinde görev yapmak üzere KPSS ile alım yapılacağını duyuran Başkan Önsay, ” 45/a çerçevesinde personelin branş ve kadro dağılımı planlaması Bakanlığımızca tamamlanmak üzeredir. Bu çerçevede, 268 Tıbbi Sekreter,181 Ebe-Hemşire, 37 Fizyoterapist, 24 İlk ve Acil Yardım Teknikeri olmak üzere sağlık hizmetleri sınıfından çeşitli branşlarda ilimize toplam 698 personel kadrosu tahsis edilmesi planlanmaktadır. Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.