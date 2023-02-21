Başkan Mustafa Önsay: "Hayırseverlerimiz müsterih olsun, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’dan deprem bölgesine gönderilen her bir yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

Önsay, Kütahya il genelinde yürütülen yardım kampanyaları ve yardımların ulaştırıldığı deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Depremden hemen sonra Kütahya teşkilatları olarak koordine olduklarını belirten Başkan Mustafa Önsay, "İnşallah bu zor günleri devlet millet el ele vererek hep beraber atlatacağız. Ben Kütahyalıların iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Bu teşkilatımız açısından da çok önemli bir sınav oldu. Yardımlar devam edecek. Yardım uzun soluklu bir şey. İnsanlar orada her şeyin bol olduğunu düşünüyor. Şunu unutmamak lazım depremden etkilenen 13 milyon insan var. Bizim yardımlarımıza muhtaçlar. Bilhassa gıda malzemesi hususunda bu yardımları kesmeden devam etmemiz lazım. Biz bu açıdan kurduğumuz yapıyla vatandaşlarımız şundan emin olsun buradan gönderdikleri her malzeme hakikaten ihtiyaç sahibine en iyi şekilde ulaştırılıyor. Hep beraber inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bize güvenen, yardımları bizimle deprem bölgesine ulaştırmaya çalışan bütün vatandaşlarımıza gösterdikleri, güven için teşekkür etmek istiyorum, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Deprem bölgesine 161 tır, 119 kamyonet yardım malzemesi gönderildi"

Kütahya Valisi Ali Çelik’in katkılarıyla Antakya’da bir depo tahsis edildiğini dile getiren Başkan Önsay, "Orada teşkilat mensuplarımızla beraber 10 günden beri gelen yardımların teslim alımı, Kütahya İlçe Belediye Başkanlarımızın yine Kütahya il merkezindeki yardımsever vatandaşlarımızın gönderdikleri yardımları orada koordineli bir şekilde tüm alana Kütahyalı hayır sevenlerimizin araçlarını bölgeye götürerek orada sevkiyat yapıyoruz. Şu ana kadar teşkilat mensubu 95 arkadaşımız yine gönüllü olarak partimiz vasıtasıyla giden yaklaşık 200 kişiyle 3-4 günlük çalışma esasları ile beraber o depoda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kütahya Hatay üzerinde önemli bir yardım faaliyeti yürüttü. Valimiz Ali Çelik’in başkanlığında orada koordinasyonda görevli olması hasebiyle, Kütahya il özel idaremizin çalışanları, Kütahya’mızın her branştaki bürokratları hepsi o bölgede çalışma yürüttü. Orada bilhassa ilk hafta orada çalışan Valimizde dahil insanların çalışma şartları, hayat şartları çok zordu. Tuvaleti, elektriği suyu olmayan bir bölümde çalışmalar yürütüldü. Burada insanların çok büyük gayretleri var. Gerek devletimiz, gerek milletimiz el ele vererek bu süreci normale çevirmiş olduk. Kütahya halkımız her zaman olduğu gibi kadirşinaslığını, yardım severliğini gösterdi. Biz teşkilat olarak hem il başkanlarımız başkanlığımız, hem ilçe teşkilatlarımız, hem de AK Parti İlçe Belediye Başkanlarımız tarafından deprem bölgesine 161 tır, 119 kamyonet yardım malzemesi gönderildi. Elimizden geldiğince oradaki depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kütahya Koordinasyon Merkezi bu çapta ve bu yapıda Kütahya teşkilatına ait olarak kuruldu, orada başka bir örneği de yok. Böyle bir yapının kurulması böyle bir şeyi yapıyor olmamız en başta valimiz Ali Çelik’in desteği ve teşkilattaki arkadaşlarımızın büyük çabalarıyla ile gerçekleşti. Gece gündüz insanlar dinlenmeden çalışmaya gayret ediyorlar" diye konuştu.