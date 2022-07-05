Başkan, mezarlıklardaki çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alim Işık, şehir merkezinde bulunan yedi mezarlıkta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Işık, tüm mezarlardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yıl sonuna kadar biteceğini ifade etti.

Şehir merkezinde yer alan yedi mezarlıkta, yürüyüş yolları ve dış duvarlar başta olmak üzere bakım, onarım ve yenileme yapım işleri devam ediyor. Musalla ve Ahi Erbasan mezarlıklarında imalatı devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Işık, “Şehrimizin içerisindeki yedi adet mezarlığımızı tamamen elden geçirecek şekilde ihalemizi yapmıştık. Şu anda imalatları devam ediyor. Musalla Mezarlığımızda ve Ahi Erbasan mezarlığımızda yürüyüş yolları ve diğer onarılması gereken yerlerin önemli bir kısmı yapıldı. İmalat çalışmaları devam ediyor. Duvarlar ve yürüyüş yolları yapılıyor. Bu yıl sonuna kadar tüm mezarlıklarımızı elden geçirmiş olacağız. Mezarlıklarımızı koruyalım. Atalarımız, ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz derler. Mezarlıklarımız çok bakımsız haldeydi. Tamamını yeniliyoruz. Bir daha aynı duruma düşürmeyelim lütfen. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Allah yenilerini erdirmeyi nasip etsin” dedi.