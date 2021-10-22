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Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Kültür Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Simav Koordinatörü Osman Orhan Cengiz, Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Yönetim Kurulu üyeleri, Simav ilçe yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, Belde Teşkilat Başkanları, ilçe teşkilat mensupları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla ve üyeleri katıldı.

KÜTAHYA 22.10.2021, 10:19
Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Kültür Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Simav Koordinatörü Osman Orhan Cengiz, Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Yönetim Kurulu üyeleri, Simav ilçe yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, Belde Teşkilat Başkanları, ilçe teşkilat mensupları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla ve üyeleri katıldı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nın büyük bir coşku içinde geçtiğini ifade etti.

Kulat, “İlimizde ve ilçemizde hazırlanan projeler ve hayata geçirilen yatırımlarla, 2023 hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Davamıza gönül veren ve hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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