Başkan Köse: "Tüm emeklileri, Emekli Memur-Sen’e üye olmaya davet ediyorum"

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Tüm emeklilerimizi güvenilir bir çatı altında toplamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çığ gibi büyüyerek 100 bin üye sayısını aşıp tüzel kişilik kazanacağız" dedi.

Memur-Sen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emekli Memur-Sen Kütahya İl Temsilciliği, Genel Başkan Ali Küçükkösen ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Emekli Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Bekir Özkul’un selamlama konuşmasının ardından söz alan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, "Emekli Memur-Sen’imiz her geçen gün büyüyor. Biz de şehrimizde hızlı bir şekilde örgütlendik. Memur-Sen’imizin üyelerine katkıları ortada bunu Emekli Memur-Sen özelinde başta kamu emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimiz için de sağlamak istiyoruz. Bunun için de tüm emeklileri, Emekli Memur-Sen’e üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Kütahya’da heyecanlı bir teşkilatımız var"

Fatih Köse’nin ardından üyelerine hitap eden Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen’de Kütahya’da çok diri, heyecanlı bir teşkilatla karşılaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu coşkuyu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İnanıyorum ki Kütahya’dan ateşlenen bu fitil ülkemize yayılacak ve tüm emeklilerimizi kucaklayan kocaman bir ışığa dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükkösen, "Çok kısa bir süre içerisinde 100 bin üyeye ulaşarak tüzel kişiliğe kavuşmak için olağan üstü bir çaba sarf ediyoruz. Tüzel kişiliğimizi kazandığımızda tüm emeklilerimizi kapsayacak çok önemli çalışmalara ve anlaşmalara imza atacağız. Sendikalılara yönelik toplu sözleşme ikramiyesini alacağız. Aile yardımından yeniden faydalanabileceğiz. Üniversitede evladı okuyan üyelerimize çocuk yardımı yapacağız. Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının davasını omuzlayan insanlarla birlikte Emekli Memur-Sen’i büyüteceğiz. Bizleri bugün misafir eden Memur-Sen İl Temsilciliğimize ve Emekli Memur-Sen Kütahya teşkilatımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.(EFE-)