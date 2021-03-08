Başkan Işık’tan kadınlara hediye

Kütahya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyeye gelen kadınlar için hazırlanan hediyeyi Başkan Alim Işık, verdi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler, Belediye Binasına gelen kadınlara hediye olarak verildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye binası önünde hediyeleri Kütahyalı kadınlara verdi. ’Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun’ yazılı cam kupaları veren Başkan Işık, Türk İslam kültüründe kadınlara verilen değeri bir kez daha hatırlatarak 8 Mart gününü kutladı.

Diğer taraftan Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara özel 30 bayanın saçı, bir kuagför tarafından yapıldı.