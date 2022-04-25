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Başkan Işık’tan il birincisi Can’a tablet
Kütahya il ve ilçeler arası masa tenisi turnuvası birincisi Asya Naz Can, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.
KÜTAHYA 25.04.2022, 16:26
Kütahya il ve ilçeler arası masa tenisi turnuvası birincisi Asya Naz Can, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.
Atakent Ortaokul öğrencisi Asya Naz Can, katıldığı Masa Tenisi Kütahya İl ve İlçe Turnuvası’nda il birincisi oldu. Can, aldığı il birinciliği başarının ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Asya Naz Can’ı tebrik eden Başkan Işık, tablet hediye etti.