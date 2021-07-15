Başkan Işık’tan anlamlı ziyaret

Engelli genç İsmet Öksüz’ün Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile tanışma talebini, Başkan Işık Öksüz’ün evine giderek yerine getirdi.

Belirli bir oranda engelli bulunan ve tekerlikli sandalye ile yaşamını idame ettiren İsmet Öksüz’ün hayallerinden birisi de Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile tanışmak ve bir araya gelmekti. Başkan Işık’a, ailesi tarafından iletilen genç Öksüz’ün isteğini Başkan Işık yerine getirdi. Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden Öksüz’ün evini ziyaret eden Başkan Işık, genç İsmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Başkan Işık’ın evinde kendisini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyan Öksüz, Başkan Işık’la sohbet etti. Duyduğu memnuniyet gözlerinden okunan Öksüz, Başkan Işık’a kendisini ziyaret ettiği için teşekkür etti.

Başkan Işık, Öksüz’dan gelen talebi hemen değerlendiğini ve bu isteği geri çevirmeyerek İsmet Öksüz ile kendisinin de tanışmak istediğini belirtti. Kütahya Belediyesi olarak Öksüz’e her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Başkan Işık, aileye de teşekkür etti.