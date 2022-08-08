Başkan Işık’a bir ödül daha

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bir dergi tarafından ’İkamet kart’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açıklamasında bu ödülün Kütahya’yı onurlandırdığını ve gururlandırdığını ifade etti. Bu şehir bu proje ile gençlerimizle tam bütünleşecek ve şehrimiz hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir” dedi.

Başkan Işık, söz konusu proje hakkında şu bilgileri verdi: "İkamet Kart projesi ile İkamet Kart sahibi öğrencilerin tüm ulaşım hatlarında yüzde 15 indirim hakkından yararlanacak. Su faturalarında belediyemize yüzde 25 indirimli su faturası ödeyecek. Üniversitemiz ile yurtlar arasında çalışan 16 nolu hatta yüzde 25 indirim olacak. Esnaf odaları birliğine kayıtlı odalar ile Kütahya Ticaret ve Sanayi odasına ve Kütahya Ticaret Borsası ile yapılan protokoller çerçevesinde esnaf odalarında yüzde 30, Ticaret Odası ve Ticaret Borsasında yüzde 5 ile 20 arasında meslek gruplarının taahhüt ettikleri indirimler çerçevesinde gönüllülük esasıyla buralarda yaptıkları alışverişlerde ilgili meslek odalarının taahhüdü doğrultusunda indirimden yararlanacaklardır."