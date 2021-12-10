banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Başkan Işık: "Yoncalı Spor Tesisleri 19 Mayıs 2022 tamamlanacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yoncalı Mahallesi sınırları içinde imalat çalışmaları devam eden ve futbol takımlarının kamp yapabilecekleri, şehirdeki takımların yeni sahalara kavuşacakları spor kompleksini inceledi.

KÜTAHYA 10.12.2021, 11:57
Başkan Işık: "Yoncalı Spor Tesisleri 19 Mayıs 2022 tamamlanacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yoncalı Mahallesi sınırları içinde imalat çalışmaları devam eden ve futbol takımlarının kamp yapabilecekleri, şehirdeki takımların yeni sahalara kavuşacakları spor kompleksini inceledi.

Kütahya Belediyesi’ne ait 25 dekarlık arsanın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini ifade eden Başkan Işık, yapılan ihale sonucunda sahaların imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Bin kişilik tribün kapasiteli 113x76 metre boyutlarında nizami çim saha ile birlikte, 60x40 metre boyutlarında iki antrenman sahasının tamamlandığını söyleyen Başkan Işık, “Sahalarımızda çimlerin ekim ve bakım işlemleri devam ediyor. 6 takımın aynı anda futbol oynayabileceği sahalarda, 6 soyunma odası ve diğer sosyal tesislerin inşaatı devam ediyor. Bir aksilik olmaz ise 19 Mayıs 2022 tarihine tüm kompleks tamamlanacak” dedi.

Kütahya’ya önemli bir tesis daha kazandırıldığını ifade eden Başkan Işık, “Başta yüklenici firmamız olmak üzere, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, 5 milyon TL’lik ihale bedelini karşılayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası önemli bir tesis. Bundan sonra bu tesislerin hem antrenman sahası olarak çoğaltılması için 25 dekarlık alanı belediye olarak rezerve ettik. Aynı zamanda konaklama tesislerinin imalatlarının başlama süresi içindeyiz. Bununla ilgili yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede spor kompleksini konaklama tesisleri ile birlikte, hem sahayı artırarak hem de şehrimizdeki nitelikli yatak kapasitesini çoğaltarak şehrimize kazandırmayı hedefledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8