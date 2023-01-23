Başkan Işık: "Yedigöller’i bir an önce şehrimize kazandırmak istiyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üstyapı imalatlarında önemli aşama kaydedilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı şehrimize kazandırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehri hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olan Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Işık, her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı kente kazandırmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği bölge olacağı belirtildi.