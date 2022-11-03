Başkan Işık: "Yedigöller Rekreasyon Alanı, Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak" dedi.

Kütahya’yı daha yaşanabilir hale getirmek için projelendirilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin hayata geçirilmesiyle sosyal, kültürel ve sportif anlamda şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Işık, projeyi 2023 yılı içerisinde hizmete almayı hedeflediklerini ifade etti.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda, eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.