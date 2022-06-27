Başkan Işık, Yaz Kur’an Kursları’nın açılış programa katıldı

Kütahya’da, bu yıl ‘Haydi koş gel camiler seninle güzel’ teması ile açılan Yaz Kur’an Kursları açılış programı Ziya Hisar Camii’nde gerçekleşti. Açılış programına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara küçük yaşta ’güzel ahlak ve helal kavramı’nın öğretildiği için müftülüğe ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Adnan Menderes Bulvarı’nda yer alan Ziya Hisar Cami bahçesinde açılış töreni yapılan Yaz Kur’an Kursları programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve ilk geldiklerinde Ziya Hisar Camii’nde yapımı için emeklerinin geçtiğini ifade etti. Başkan Işık, “Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hak, hukuk, kul hakkı ve İslamiyet’in hangi değerleri ön plana çıkarttığını öğretebilirsek, bu 3 aylık yaz Kur’an Kursu dönemleri bizim için ve çocuklarımız için çok kıymetli olacaktır. Başta Müftümüz olmak üzere bu kıymetli hizmette emeği geçen tüm müftülük personeline tebrik ediyorum. Daha da önemlisi burada eğitim alacak çocuklarımıza izin veren kıymetli anne ve babaları çok önemli. Gençlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.(EFE-)