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Başkan Işık, Vazo Kule ile ilgili eleştirilere cevap verdi

Kütahya’da, son günlerde sosyal medyada Kütahya’nın vizyon projesi olan Vazo Kule ile ilgili yapılan haksız eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Alim Işık, “Bunu yapanlar, bizim hayallerimiz, sizin gerçeklerinizin sadakası dahi olamıyor diyerek milletimizden özür dileyecekler” dedi.

KÜTAHYA 23.04.2022, 11:58
Başkan Işık, Vazo Kule ile ilgili eleştirilere cevap verdi

Kütahya’da, son günlerde sosyal medyada Kütahya’nın vizyon projesi olan Vazo Kule ile ilgili yapılan haksız eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Alim Işık, “Bunu yapanlar, bizim hayallerimiz, sizin gerçeklerinizin sadakası dahi olamıyor diyerek milletimizden özür dileyecekler” dedi.

Vazo Kule projesiyle ilgili gerçeklerle ilgisi olmayan yorum ve eleştiri yapanların, bu şehrin gelişmesi gibi dertleri olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Son günlerde Kütahya ile ilgili bir vizyon projemizin Türkiye’ye gündem olmasını hemşehrilerimin takdirine ve yorumuna bırakıyorum. Vazo Kule projesi ile ilgili bu şehrin seçilmiş vekili dahil olumsuz algı peşinde olanlar, projenin içeriğinden haberdar olmadan bunu hediye vazo gibi algı yaratarak sunmaya çalışıyorlar. 45 milyon lira hediyelik vazoya harcanıyor diye Türkiye’de, Kütahya’nın aleyhine bir kampanya başlatılıyor. Memleketin derdinden haberi olmayanlar, ülkenin gerçeğinden habersiz yaşayanlar, bu şehre ancak böyle hizmet ederler. Reklamın iyisi kötüsü yok. Çok da güzel oldu. Gerçek anlaşılınca yaptıkları yorumları silmeye yetişemeyenler, şimdi bu memlekete olan borcunu ödeyecek, gelip özür dileyecekler. ‘Evet, bizim hayallerimiz, sizin gerçeklerinizin sadakası dahi olamıyor’ diyerek milletimizden özür dileyecekler” diye konuştu.

"İddia ediyorum bu ülkenin yıldız kentlerinden birisi oluruz"

Kütahyalıların bu şehri hak ettiği yere getireceğini ifade eden Başkan Işık, “Bu şehri hak ettiği yere Kütahyalılar getirecek. Ama Kütahyalıyım diyerek Kütahya’nın ekmeğini yiyerek, Kütahya’nın aleyhine çalışanları da kendi vicdanlarına ve vatandaşlarımızın değerlendirmesine bırakıyorum. Bu kentin turizm potansiyelini çok iyi değerlendirdiğimiz zaman, inanıyorum ve iddia ediyorum bu ülkenin yıldız kentlerinden birisi oluruz. Bunun içinde adım adım ilerliyoruz. 2 bin kişiye ekmek veren ve 2 bin kişinin ailesine helal kazanç sağlayan Kütahya Belediyesini hiç kimse geçmişte yaşadığı ya da bugün yaşadığı herhangi bir olumsuzlukla değerlendirip algı yönetimiyle milletin gözünde itibarsızlaştıramaz” dedi.

Gerçekleri yansıtmayan bu tür eleştirilerle daha çok çalışma azmine kavuştuğunu dile getiren Başkan Işık açıklamasında, “Konuyu bildiği halde, işine gelmeyenler Türkiye’ye taşıdığı gündeme bakın. Biz Vazo Kule’de kültürden, sanattan, ticaret merkezinden bahsediyoruz. Onlar hediyelik vazo anlıyor ve buna 45 milyon TL harcıyor diyor. Bu şehre, bu şehrin insanlarına haksızlık yapmayalım. Tüm kurum ve kuruluşlar bu şehri bir yerlere taşımak için çalışırken, ‘delinin birisi kuyuya bir taş atıyor 40 akıllı çıkartamıyor’ hesabı bunu anlatmaya çalışıyoruz. Her şer görünende bir hayır var. Biz daha çok kamçılanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Bu millete daha büyük hizmetler yapacağız. Yıllarca özlediği ve göremediği ne varsa buraya getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Sen Vazo Kule’yi önemsemeyebilirsin, ben önemsiyorum"

Vatandaşın projeleri bilerek oy verdiğini hatırlatan Başkan Işık, “130 projeyle vatandaşımızın karşısına çıktık. 2004, 2014 ve 2019 seçimlerinde 10 adet vizyon projemizin birincisi Vazo Kule idi. İkincisi Kanal Kütahya Projesi. Ben bunları hayata geçiriyorum. Milletimiz bunları bilerek bana oy verdi. Sen Vazo Kule’yi önemsemeyebilirsin, ben önemsiyorum. Bu şehrin dünya kenti olması için öyle bir sembol iş merkezine, kültür sanat, turizm merkezine ihtiyacı var. Nerede? Çevreyolunun üzerinde. Yol ticaretinden bu şehri daha fazla pay alan, bu şehrin insanını zenginleştirecek bir proje için onlar ne derse desinler. Önceliğimiz yap-işlet-devret modeliyle belediyemiz bütçesinden herhangi bir para harcamadan bu eseri buraya kazandırmak. Onun için 2022 yılın sonuna kadar beklerim. Olmadığı zaman, yine tasarruf yaparım, belediye bütçesinden bu eseri buraya kazandırırım. Bu kadar kararlı bir kadro ile biz söz verdiğimiz 130 projenin 130’nun tamamını yerine getirdiğimiz gibi şuana kadar ilave 52 projeye ek olarak yaklaşık 200 adet projeyi 5 yıl içinde bu şehre kazandırmak için buradayız. Herkes bunu bilsin ve hesabını buna göre yapsın” şeklinde konuştu.

"Gerçekleri öğrenince hediyelik vazo yorumunu neden siliyorsun"

Yanlı ve yanlış bilgilerle kamuoyunun moralini bozmaya kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Başkan Işık, “Elbette siyasi rekabet olacak. Ama hakkı görmeden, doğruları paylaşmadan, gerçeklerle bağdaşmayan söylemlerle algı operasyonu ile bu şehri karalayamaz. Gerçekleri öğrenince hediyelik vazo yorumunu neden siliyorsun. Dimdik dur. Gel sor bize gerçekleri. 3 senedir konuşuyoruz biz bunu. Dünyaya açık şekilde canlı olarak yaptığımız meclis toplantılarımızda bunu konuşuyoruz. Madem Kütahya Belediyesi ile ilgili ileriye yönelik siyasi ikbal peşindesin, bizi neden takip etmiyorsun. Neden yanlış bilgi ile bilgilendiriyorsun. Bir grubun yayın organında herkes tek bir yerden talimat almış gibi ulusal basında Kütahya’nın aleyhine konuşturuyorsun. Yanlı ve yanlış bilgilerle kamuoyunun moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bunlarla mücadele etmeye ben ve bu şehri sevenler, belediye olarak biz varız” dedi.

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