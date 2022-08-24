Başkan Işık, projeleriyle ödüllendiriliyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ‘İkamet kart’ projesiyle Kurumsal Gelişim ve Yönetim kategorisinde ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve gelir gelmez hayata geçirdiği projelerin başında gelen ve şehrin büyümesine, ekonomik değerlendirmelerde üst sıralara çıkmasına katkı sağlayan ‘İkamet kart’ projesi ile Kent ve Başkan Dergisi’nin 2022 yılı ödül töreninde ödüle hak kazandı.

Online olarak Türkiye’nin her bir noktasından vatandaşların oyları ile belirlenen ödüller, Kayseri’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

İl Belediyeleri Ana Kategorisi ve Kurumsal Gelişim ve Yönetim Proje Kategorisi’nde, şehrin büyümesi ve zenginleşmesine yaptığı katkılarla büyük önem taşıyan ‘İkamet kart’ projesi ile ödül alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Proje sayesinde şehir ile öğrenciler bütünleşecek. Proje çerçevesinde, bugüne kadar 11 bin 500 öğrencimiz ikametini Kütahya’ya aldırarak projeden faydalanıyor. İkamet Kart’a sahip olan öğrencilerimiz ulaşım, alışveriş ve su faturalarında indirimlerden faydalanıyor. Projemiz bu yıl da devam ediyor. Bu projemizle birlikte şehrin büyümesi ve zenginleşmesi sağlanıyor. Proje ile birlikte şehrimiz nüfusunu tarihinde ilk kez 250 binin üzerine çıkartarak sınıf atladı. Bu projemizle bizleri ödüle layık gören Türkiye’nin her bir yerinden oy kullanan değerli vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah” dedi.

Ödül törenine programı nedeniyle katılamayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına ödülü, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk törene katılarak Işık adına ödülü aldı ve Kütahya Belediyesi’ne teslim etti.