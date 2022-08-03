Başkan Işık, proje çalışma alanlarını ziyaret etti

Belediye Başkanı Alim Işık Kütahya’ da devam eden proje çalışma alanlarını ziyaret etti.

Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahya Millet Bahçesi’nin altında otoparkı, üstünde sosyal donatıları, piknik alanları ile Kütahya’ya özel olarak projelendirildiğini söyledi.

Başkan Işık, ”Yeniden hızlı bir şekilde çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. En kısa süre içinde çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Bugünde ara yolların beton zemini ile ilgili beton atma faaliyeti devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanları siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

İkizhüyük Mahallesi Hacı Ali Caddesi’nde 1. Organize sanayi istikametine doğru 8 metre genişliğinde 650 metre uzunluğunda sıcak asfaltlama çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışmalarımız Zığra Mahallesine doğru devam edecek.