Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nden öğrencileri makamında ağırladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. Sınıf öğrencileri,Başkan Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Işık, öğrencilere tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

İkamet kart projesinin önemine değinen Işık, ziyaretleri için gençlere teşekkür etti ve kapılarının her zaman onlara açık olduğunu söyledi.