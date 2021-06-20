Başkan Işık, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında üniversite öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Işık, öğrenci temsilcilerine belediyenin öğrencilere yönelik projelerini anlattı.

Üniversite öğrencilerinin okumaya geldikleri Kütahya’da, daha konforlu bir öğrenim hayatı yaşamalarına olanak sunan projelere imzalar atan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversite temsilcilerini makamında ağırladı.

Ziyaret esnasında öğrencilere belediyemizin ikamet kart projesi, ikamet kart projesi kapsamında öğrencilerimize sağlanan yüzde 10 ulaşım indirimi, yüzde 25 su indirimi, ulaşım hizmetleri müdürlüğünün Kart 43 hizmetleri, e-bisiklet, e-scooter, akıllı otobüs durakları ve cep telefonu uygulamaları ile ilgili bilgiler verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya’ya öğrenim görmeye gelen öğrencilerin ileride Kütahya’nın tanıtım elçileri olacaklarını ifade etti.

Şehre okumaya gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini ifade eden Başkan Işık, üniversite öğrencilere yönelik yapılan hizmetleri anlattı ve her öğrencinin okuduğu dönem süresince ikametini Kütahya’ya aldırmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.