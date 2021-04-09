Başkan Işık, milli atlet Türker’i ödüllendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Fransa ve Dubai’de elde ettiği başarılardan dolayı Kütahya Belediyespor ve Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Sporcusu Oğuz Türker’i ödüllendirdi.

Kütahya Belediyespor ve Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Sporcusu Oğuz Türker, Dubai’de yapılan yarışmada 1.500 metrede Türkiye’yi temsil ederek yarışmada 4. oldu. Türker, ayrıca Fransa’da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonasında Avrupa 3. ve Avrupa 4.’cüsü olma başarısını gösterdi. Türker, aynı zamanda 2019 yılı dünya gençler şampiyonu oldu. Başarılarından dolayı genç sporcuyu ödüllendirilen Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’yı başarı ile temsil ettiği için kendisine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

“Bir ödülde antrenör İdris Güleç’e”

Meclis toplantısındaki ödül töreninde Başkan Işık’ın elinden ödülünü alan Kütahya Belediyespor Kulübü atletizm takım antrenörü İdris Güleç “Hedefimiz her zaman ülkemize ve madalya kazandırmak. İstiklal Marşı’mız diğer ülkelerde Cumhurbaşkanı gittiğinde ya da bir sporcu madalya aldığı zaman okunuyor. Bu her zaman bizim için bir şeref oldu. 9 yıllık antrenörlük hayatımda 7 tane milli sporcunun yarışmalarda yer almasına sebep oldum. Bunun içinde ayrıca mutluyum. Kütahya’da atletizm de çok destek alıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlardır” dedi.

Başkan Işık ise, “Geçen sene antrenörümüzle görüşmelerimizi yaparken, kendisinin taahhütleri vardı. Kütahya’mızın gençleri bu alanda oldukça iddialılar ve başarılar. Belediyemiz bünyesinde böyle bir takımı çalıştırmanın onurunu yaşayacağını ve bize madalyalar sözünü vereceğini iletmişti. Sizi tebrik ediyorum, sözünüzü yerine getirdiniz. Türkiye’ye ve ilimize bir ilki yaşattığınız için sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.