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Başkan Işık, kendine emanet edilen diplomayı teslim etti

Belediye Başkanı Alim Işık, geçtiğimiz günlerde kardeş kent olunması, iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrine gitti.

KÜTAHYA 05.08.2022, 11:29
Başkan Işık, kendine emanet edilen diplomayı teslim etti

Belediye Başkanı Alim Işık, geçtiğimiz günlerde kardeş kent olunması, iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrine gitti.

Başkan Işık, Gostivar şehrinde bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ziyaret etti. Fakülte ziyareti sırasında, orada eğitimini tamamlayan ve doktora diploması almaya hak kazanan ancak işlerinin yoğunluğundan dolayı diplomasını almaya gidemeyen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin’in ricası üzerine kendisine teslim edilmek üzere diplomasını fakülteden teslim aldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşme ile teslim aldığı emaneti Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin’e teslim etti.

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