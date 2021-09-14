Başkan Işık: "İki yılda 3 bine yakın ek iş yeri açılışına imkan sağladık"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "İki yıllık görev süremizde 3 bine yakın ek iş yeri açılışına imkan sağladık, hızlandırdık. Geçmişte olduğu gibi müracaat yapan insanlar aylarca beklemiyor artık" dedi.

Bir iş yerinin açılış törenine katılan Başkan Işık, "Şehrimize bu güzel iş yerini kazandıran ailelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kütahya’mıza bu tür iş yerlerinin açılması, şehrimizin gelişmesi, yaşanabilir bir kent haline dönüşmesi için önemli. İki yıllık görev süremizde 3 bine yakın ek iş yeri açılışına imkan sağladık, hızlandırdık. Geçmişte olduğu gibi müracaat yapan insanlar aylarca beklemiyor artık. Günler içinde ruhsatını alıp iş yerini açıyor. Yeni iş yeri açan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerleri de çok önemli. Şuanda bin 600 işyerinin yapılacağı Kütahya Sanayi Sitesi projemizin ilk taleplerini topluyoruz. 800’e yakın iş yeri talebi geldi. Burada çalışacak gençlerimiz Kütahya’mızın evladı. Kütahya iki yıl öncesine kadar merkez dahil göç veren bir ildi. Şuanda merkez büyüyor. Kütahya Belediyesi’nin sağladığı bu imanlar ile yeni açılan bu işyerleri başta olmak üzere şehrin yaşanabilir bir kente dönüşmesi cazibesini artırıyor. İş yerimiz hayırlı olsun, darısı yeni işyerlerimize olsun” diye konuştu.