Başkan Işık: "Gönüllere dokunuyoruz"

Kütahya’da, Ramazan Sohbetleri programının konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da katılım sağladığı Ramazan Sohbetleri programı, Kütahya Belediyesi sosyal medya sayfaları ve Türk Haber Kanalı’nda canlı olarak yayımlandı.

Kütahya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca pandemi nedeniyle iftar ve benzeri ramazan etkinliklerini gerçekleştiremese de, ’Kütahya’da Ramazan’ başlığı adı altında Ramazan Sohbetleri programı düzenleniyor. Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Türk Haber Kanalı’ndan her akşam saat 21:00’da canlı olarak yayımlanan programlar, konukları ve konuları ile izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Son yayımlanan programa Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte Dursun Ali Erzincanlı konuk oldu. Ev sahibi konumunda olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dursun Ali Erzincanlı ile birlikte aynı sahnede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara hoş geldiniz dedi. Başkan Işık, “Ramazan ayı bereket ayı, kardeşlik, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, hakkın ve hukukun korunduğu çok güzel hasretlerin uygulamada herkesin hayatına girdiği mübarek bir ay. Kütahya kadim bir şehirdir. 7 bin yıllık bir tarihi var. Bu tarih içinde birçok medeniyetin kalıntıları, izleri, eserleri Kütahya’ya miras olarak kaldı. Biz değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Geçen yıl, dünyada benzeri eserler içerisinde ayakta kalan tek eser diyebileceğimiz Darülkurra’nın restorasyonu ile ilgili çalışmamızı başlattık. Yakın bir zamanda bu eseri şehrimize yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullanDI.

Programda yapılacak projelerden de söz eden Başkan Işık, Kütahya’da gönüllere dokunduklarını söyledi.