Başkan Işık: "Geniş kapsamlı bir spor çalıştayı düzenleyip ihtiyaçları tespit edeceğiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, önümüzdeki günlerde sporun ele alınacağı genişçaplı bir çalıştay yapılacağını ifade etti.

Belediye olarak, başarı elden eden tüm sporcuları ödüllendirdiklerini belirten Işık, "Spor alanındaki çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Vefa Mahallemizdeki futbol sahamızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Sahanın çim ekimi tamamlanmış olup, soyunma odaları ve tel örgülerinin tamir ve bakım çalışmaları devam etmektedir. Spor Toto ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde bu sene, 14 mahallemize daha semt sahası yapılarak hizmet vermeye başlandı. Yine yer tahsisini Belediyemizin yaptığı Yoncalı’daki Spor Kompleksini Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanmış olup, kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Şehrimizin futbol takımı olan Belediye Kütahyaspor’a verdiğimiz desteğin yanı sıra, içerisinde 14 amatör branşta bin 300’e yakın lisanslı sporcunun olduğu Kütahya Belediyespor’umuz var. Burada da şehrimizin gençlerini bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunarak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Başarılı olanları ise Belediye Meclisimizde ödüllendirip, ayrıca eğitimlerine de katkı sağlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde ilimizde sporun ele alınacağı geniş kapsamlı bir ’Spor çalıştayı’ düzenlenecek ve gereken ihtiyaçlar tespit edilecek. Kütahya Belediyesi olarak, sporun, sporcunun ve spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.