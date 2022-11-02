Başkan Işık, gençlerle bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyoloji Topluluğu’nun organizasyonu, Kütahya Belediyesi’nin yer, ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını karşıladığı iki günlük kamp Ilıca Taş Evler Kamp Alanında, Sosyoloji Güz Dönemi Kampı adı ile başladı. Kampa Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ile katılım sağlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Kendi öğrencilik hayatı ve sonraki akademik kariyerindeki yaşamından anılarını ve tecrübelerini paylaşan Başkan Işık, gençlere ideallerinin peşini bırakmamalarını, dışarıdan gelecek sözleri kulak ardı ederek başarıya odaklanmalarını tavsiye etti.

Kütahya Belediyesi olarak gençlere inandıklarını ve güvendiklerini belirten Başkan Işık, İkamet Kart Projesi ile hem Kütahya’nın kazandığını hem de üniversite gençlerinin kazandığını ifade etti. Projeye inanarak destek veren her bir üniversite öğrencisine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Işık, gençlik faaliyetlerini destekleyen genç dostu bir belediye, üniversite kenti olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Başkan Işık, Ilıca Taş Evler bölgesinde kurulan kamp için belediye olarak her türlü imkanı sağladıklarını ifade ederek, gençlere kamp süresince kolaylıklar diledi.