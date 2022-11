Başkan Işık: "Esnaflarımızın yanındayız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, hal esnafını ziyaret ederek, hem istek ve taleplerini dinledi hem de ’Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Meyve ve sebzeleri inceleyerek, esnaftan piyasa ve lojistik hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların taze ürünlere ulaşmasını sağlayan, hal esnafına teşekkür eden Başkan Işık, “Esnafımızla tek tek görüştük. Her fırsatta söylüyoruz, göreve geldiğimiz ilk günden beri esnafımızın yanındayız. Her zaman bize geldiklerinde destek verdik vermeye devam edeceğiz. Depolama alanlarından, pazar yerlerimize ulaşana kadar geçen sürede, vatandaşımızın taze sebze ve meyveye ulaşması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Esnafımızın talepleri olduğunda, onları her zaman dinlemeye ve çözüm üretmeye hazırız. Tüm esnaflara Allah’tan bol ve bereketli rızıklar ve kazançlar diliyorum” dedi.