Başkan Işık esnafları ziyaret etti

Belediye Başkanı Alim Işık, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kafeterya ve lokanta esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kafeteryalar, lokantalar ve dinlenme mekanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, esnaflara işlerinde kolaylıklar diledi. İşletme sahipleri ile görüşen Başkan Işık, ihtiyaç ve talepleri dinledi ve belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını esnaflara bir kez daha hatırlattı.