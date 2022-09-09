Başkan Işık: "Engelsiz bir Kütahya için çalışıyoruz"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Elif Aktaş ve berberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Engelsiz bir yaşam için Kütahya Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren engelli hemşehrileri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi olarak yaya kaldırımlarında kılavuz çizgileri, 287 halk otobüsünün erişilebilir hale getirilmesi, 326 parkın tamamının engelliler için erişilebilir hale getirdik. Bu noktada sizin gibi gençlerin bize getireceğiniz her proje bizim için çok değerli. Her projenize destek olmaktan onur duyacağız” dedi.

Topluluk Başkanı Aktaş ise, Başkan Işık’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.