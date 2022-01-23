Başkan Işık: "Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında"

Kar yağışı ile birlikte Kütahya Belediyesi kar temizleme, küreme ve tuzlama ekipleri çalışmalarını iki vardiya olacak şekilde 24 saat esasına göre başlattı. Ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların endişe etmemesini isterken, kapalı yolun olmadığını söyledi.

Kütahya Belediyesi kar temizleme, tuzlama ve küreme ekipleri, yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte gece saatlerinden itibaren çalışmalarını başlattı. 24 saat esasına göre 2 vardiya olacak şekilde planlanan çalışmalar tüm sokak ve caddelerde devam ediyor.

Çalışma yapan ekipleri ziyaret eden ve teşekkür eden Başkan Işık, “2 gündür beri yağan kar yağışı halen devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda belediyemizin mücavir alan sınırları içinde sürekli bir çalışma halinde. 12’şer saatlik çalışma dilimiyle 2 ekip halinde tüm Kütahya’mızda seferberlik anlayışıyla çalışmalar devam ediyor. Şuanda kapalı bir yolumuz yok. Kazasız belasız Rabbim hizmet versin. Hemşerilerimiz zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmama noktasında özen göstersinler. Ekiplerimiz görevlerinin başında ve endişe edilecek bir durum yok. Ekiplerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.