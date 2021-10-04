Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı devam eden ’Yöresel Ürünler Satış Merkezi’nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Yol ticaretinden yararlanmak ve bu alanda yatırımcılara öncülük edecek olan, Kütahya Belediyesine ait ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi Projesi’ inşaatı hızla devam ediyor.

Önce Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ardından yayalaştırma projesi kapsamında çalışmaları süren Bekir Avlupınar Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Işık, daha sonra Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde inşaatı devam eden Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi.

Başkan Işık, projenin tamamlanması ile birlikte Kütahya’nın yıllardır dillendirdiği yol ticaretine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Çalışma ekibine işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, projenin son aşamaya geldiğini ve yeni yılın başında açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.