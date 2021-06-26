Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi

Sahada çalışan ekipleri sık sık ziyaret ederek bilgiler alan ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, bu kez de Ali Paşa Mahallesi Mazlum Sokakta yapımı tamamlanan asfalt serimini inceledi.

Yaz aylarının başlaması ile birlikte hız kazanan asfalt serimi tüm mahallelerde hızla sürüyor. Sık sık sahada yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve çevre esnaflarla da görüşen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ali Paşa Mahallesi Mazlum Sokakta yapımı tamamlanan asfalt serimini inceledi. Asfalt serim ekibini ziyaret eden Başkan Işık, yapılan işin en kalitelisi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Çevre esnafla da görüşen Başkan Işık, esnafların taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini sokak esnafı ile paylaştı.

Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden esnaflar Başkan Işık’a teşekkür etti.