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Başkan Işık: "Bilinçli gençler yetiştirmeliyiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Öğrenci Senatosu Başkanı Kadir Buğra Çevirgen, Kütahya İl Temsilcisi Doğa Avcı ile bir araya geldi.

KÜTAHYA 27.05.2021, 11:41
Başkan Işık: "Bilinçli gençler yetiştirmeliyiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Öğrenci Senatosu Başkanı Kadir Buğra Çevirgen, Kütahya İl Temsilcisi Doğa Avcı ile bir araya geldi.

Türkiye Öğrenci Senatosu Başkanı Kadir Buğra Çevirgen, Kütahya İl Temsilcisi Doğa Avcı ve senato üyesi öğrenciler, Başkan Işık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Işık’a bilgiler aktaran Çevirgen, "Türkiye Öğrenci Senatosu olarak Türkiye genelinde eğitim çalıştayları düzenliyoruz. Eğitim sisteminin revize edilmesi adına raporlar hazırlıyoruz. Kütahya’da da neler yapabileceğimizi Işık ile konuşmak, bizim için çok değerliydi. Ortak çalışmalar konusunda bilgi alışverişi yapmak çok verimli oldu, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Işık’ta gençlerin özellikle eğitim konusunda örgütlü bir şekilde çalışma yapmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Gençlerimizin bilinçli, kolektif biçimde eğitim konusunda fikirler üretmesi çok önemli. Geleceğimiz olan gençlerin, bu azim ile kendileri ile birlikte ülke gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Kütahyalı gençlerin bir arada olacağı projelerde her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.
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