Başkan Hüseyin Doğan: ’’Mahalle kurslarına destek sağlayacağız’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran “Hayat boyu öğrenme haftası” etkinlikleri kapsamında eğitimciler Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret ettiler

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı ile birlikte kursiyerleri ve personelller katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı açıklamada, ’’Hayat boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin, bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme teknikleridir. Birey merkezci bir yaklaşım olan hayat boyu öğrenmede amaç, içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim ve gelişim gösteren bilgi çağına her yaş grubundaki tüm insanlarımızın uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktır. Mahallelerde istihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmelerine imkân sağlamak amacıyla her mahallede en az bir okulda halk eğitim kursu açılmasının planlandığı uygulama için öncelikli olarak muhtarlar aracılığıyla tüm mahallelerde ihtiyaç analizi yapılacak. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusundaki tespitlerin ardından mahalleye uygun kurslar açılması öngörülüyor’’ dedi.

Eğitimin aileden başlayarak, okul ve tüm yaşam boyunca sürüdüğünü belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Halkımızın yaşam boyunca her alanda eğitimi adına çeşitli kurslar açarak uyumunu sağlayan Halk eğitimin müdürlüklerimiz önemli bir görev ifa etmektedirler. Bizlerde Emet kadın kooperatifinde ve keçi peyniri projemizde olduğu gibi, eğitim ve üretimle halkımıza, devletimize hizmet vererek her şahsın ve kurumun yanında olmaya devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme haftası kapsamında ve ileride açılacak mahalle kurslarına yerel yönetim olarak gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

Ziyaret sonrası eğitimciler tarafından, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan işlemeli masa örtüsü takdim edildi.