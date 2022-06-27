banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dolar yükselişe başladı!
Dolar yükselişe başladı!
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Aile destek programı başvuruları başladı
Aile destek programı başvuruları başladı
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Başkan Hüseyin Doğan, kahvaltıda işçilerle bir araya geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mesai öncesi tüm işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

KÜTAHYA 27.06.2022, 09:51
Başkan Hüseyin Doğan, kahvaltıda işçilerle bir araya geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, mesai öncesi tüm işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Dr. Fazıl Doğan parkında verilen kahvaltıya Belediye Başkan Hüseyin Doğan’ın yanı sıra başkan yardımcıları Süleyman Sami Demirsöz ve Murat Uyanıkta katıldı.

Her zaman maddi manevi çalışan işçilerin yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bir süredir ilçe geneli devam eden çevre düzenleme, ot temizliği ve benzeri çalışmaların şehir mezarlığında devam edeceğini ve bayramda gerek ilçe halkı gerekse ilçe dışından gelecek misafirlere yeşil ve temiz bir ilçe sunmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

İlçe şehir mezarlığı giriş ve ana ve ara hatlarında belediyede çalışan tüm işçi ve ekiplerce çevre ve ot temizleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca Çalcağıl köyünün istimlakı ile Emet Mezarlığı içerisine taşınan Çalcağıl mezarlığında da çevre ve ot temizliği gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu