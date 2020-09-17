Başkan Hikmet Koyak: ’’Üretici, silajlık mısır hasadından memnun’’
BAŞKAN HİKMET KOYAK: ''ÜRETİCİ SİLAJLIK MISIR HASATINDAN MEMNUN''
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde silajlık mısır hasadında beklenen rekoltenin üstünde verim alındığı ve yüksek kalite ürün elde edildiği bildirildi.
Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Son yıllarda ilçemizde silajlık mısır üretimine ağırlık veriliyor. Bizde Ziraat Odası olarak üreticilerimizi bu konuda destekliyoruz. Buyıl geçirmiş olduğumuz don olayı olmasına rağmen silajlık mısırlarımız ziraat mühendislerimizin gayretli çalışmalarıyla kendini toparladı ve iri daneli verim almayı başardık. Şuana kadar yaptığımız saha çalışmalarında elde edilen silajlık mısırın kalite olarak çok iyi olduğunu ve iri daneli olduğunu gördük. Üreticilerimiz verimden memnun. Şu anda tarlada biçilecek silajlık mısır fiyatı tonda 230 TL.Üretici tarafından biçilerek silaj makinesine teslim 280 TL. Bu fiyatlar üreticimiz için memnun edici. Rbbim tüm çiftçilerimize bol kazanç versin’’ dedi.
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