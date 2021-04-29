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Başkan Gürel: ’’İlçemize yapılacak yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı’’

Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

KÜTAHYA 29.04.2021, 18:02
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Başkan Gürel: ’’İlçemize yapılacak yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı’’

Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığında Kütahya ilimizde düzenlenen toplantıya, Kütahya protokolü, Kütahya Milletvekilleri ve Belediye Başkanları olarak katılım sağlamıştık. Sayın Bakanımıza Aslanapa ilçemize kazandırılmak üzere basketbol, voleybol sahası ve ayrıca Aslanapa Spor Kulübümüze desteklerini talep etmiştik. Sayın Bakanımızdan taleplerimiz doğrultusunda bugün itibariyle Gençlik Ve Spor Bakanlığı Ankara merkez binasında Gençlik Ve Spor Yatırımları Protokol Törenine katılarak Basketbol ve Voleybol sahası projesi ile ilgili protokolümüzü imzaladık. İlçemize hayırlı olsun.

İlçemize ve Aslanapa Spor Kulübümüze vermiş oldukları desteklerinden dolayı emeği geçen başta Gençlik Ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik’e, MHP Kütahya Millet Vekilimiz Sayın Ahmet Erbaş’a, MHP İl Başkanımız Sayın Selçuk Alıç’a, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Sebahattin Ceyhun’a, Ak Parti Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler’e teşekkür ediyorum’’ dedi.
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