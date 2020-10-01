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Başkan Gönen: “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız”

GENÇ MEMUR-SEN İL BAŞKANI GÖNEN: “DOST VE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ”

KÜTAHYA 01.10.2020, 19:23
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Başkan Gönen: “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız”

Kütahya Genç Memur-Sen İl Başkanı İsmail Gönen, yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan Parkı’nda bir açıklama yapan Kütahya Genç Memur-Sen İl Başkanı İsmail Gönen, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu, yalnız olmadığını Kütahya teşkilatı olarak, Azerbaycan Parkı’ndan dünyaya haykırıyoruz" dedi.

İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuurunun gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmekte olduğuna dikkat çeken İsmail Gönen,” Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletlerarasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak, diplomasinin “devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır” teamülüne de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirmiştir. Ülkemizin Azerbaycan’a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir Kardeş Azerbaycan’a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımı ve desteği de “her nasıl istiyorlarsa öyle” olur. Bizler, bugün Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; İki Devlet Bir Millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz” diye konuştu.

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