Başkan Fatih Çalışkan, ilçenin sosyal ve ekonomik alanları ile ilgili bilgiler verdi

Radyo Dumlupınar’ın sevilen programı ’Ziyadesiyle’nin isimli canlı yayını, Hisarcık DPÜ Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz ile DPÜ Radyo Topluluğu Başkanı Bora Akar’ın hazırlayıp sunduğu “Ziyadesiyle” programı için Hisarcık Meslek Yüksekokulunun M. Ali Tahtalı Amfisinde canlı yayın standı oluşturuldu. 99.1 frekansından Kütahya’ya, radyodumlupinar.com.tr adresinden de tüm dünyaya yapılan canlı yayına Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Program öncesi Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin sosyal ve ekonomik alanları ile ilgili bilgiler verdi.

Radyo Dumlupınar’ın Meslek Yüksekokulu’nda düzenlediği ikinci etkinlik olan ve yaklaşık iki saat süren canlı yayında “8 milyar bizi dinliyor, aklı olan bizi dinler” sloganıyla Türk Halk Müziği’nden eserler katılımcılar tarafından hep birlikte seslendirildi.