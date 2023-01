Başkan Esra Özbek Balcı: "Türkiye yüzyılı, kadının yüzyılı olacak"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, teşkilat olarak seçime her an hazır olduklarını ifade etti.

Mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Balcı, "Türkiye yüzyılı, kadının yüzyılı olacak" dedi.

Esra Özbek Balcı, "67 Mahalle Başkanımız ile toplantımızı yapıp çalışmalarımızı değerlendirdik. Mahallelerimizi evimiz, her bir kadın mensubumuzu kız kardeşimiz bileceğiz. Mahalle Teşkilatlarımız dimdik ayakta. AK Partimiz an itibari ile seçime hazır Allah’ın izni ile. Her bir mahalle başkanımı ve il kadın kolları yönetim kurulu mahalle koordinatörlerimi tekrar tebrik ediyor, ayrı ayrı kucaklıyorum. Türkiye yüzyılı, kadının yüzyılı olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, ayağınıza emeğinize gönlünüze sağlık" diye konuştu.