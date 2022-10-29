Başkan Esra Özbek Balcı, mazbatasını aldı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Esra Özbek Balcı, mazbatasını Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Kesir’den teslim aldı.

Balcı, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle şahsıma tevdi edilen AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı mazbatamı, Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Kesir’den teslim aldım. Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Ak kadınlarımız Türkiye’nin başarı hikayesinin en yakın şahididir. 2023 seçimlerinde kıymetli Ak kadrolarımızla milletimize, Kütahyamıza hizmet etme noktasında söz verdik, sözümüzün arkasında olacağız" diye konuştu.