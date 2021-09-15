banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek"

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

KÜTAHYA 15.09.2021, 14:16
Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek"

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Covid-19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasını inceledi. İbadethanelerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Cevahir, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu uygulamanın kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0